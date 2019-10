Ragazza cade sugli scogli e resta ferita: interviene l’elisoccorso

ISOLA DEL GIGLIO – Una giornata al mare in una calda giornata di autunno si è trasformata in una brutta disavventura per una ragazza di 22 anni.

La giovane, a Giglio Campese, è rimasta ferita candendo sugli scogli. E’ dovuto intervenire l’elisoccorso Pegaso che l’ha trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto.