La pioggia dimezza lo spettacolo del calcetto Uisp, esordio vincente per Pizzeria Pepe Nero

GROSSETO – Settimana di attività condizionata dal maltempo quella del calcio a 5, con le gare del giovedì rinviate a causa dell’allerta meteo. In serie A si è giocata solo la gara che ha visto prevalere il Crystal Palace sul Muppet per 8 a 5. Successo non senza difficoltà quello degli “inglesi”, costretti a chiedere gli straordinari a un super Briaschi nella ripresa per rimontare l’ottima compagine ribollina, dove Piazzi spicca su tutti. Rinviate quindi Fc Mambo-Atletico Barbiere, Flamengo Futsal-Barbagianni Carrozzeria Tirrena, Aston Villa-Tpt Pavimenti, Fc Bascalia-Istia Campini. Programma quasi completo in serie B (dove è rinviata solo Vets Futsal-All Star e in cui riposava il Montalcino), con la Pizzeria Big Pizza splendida protagonista con il 15 a 4 su I Grifoni che vale il primato in classifica. Lorenzo Vichi e Denaro vanno in gol a ripetizione, con Federico Birelli più in versione rifinitore che bomber. Ottimo esordio per il team follonichese della Pizzeria Pepe Nero che regola di misura (5-4) il Bar Il Porto Talamone sfruttando il poker di Bartiromo, mentre è Fioretti il trascinatore del Rispe Crew nell’8 a 3 sul Soccer Dream (Magaddino 2): cinque le reti dell’attaccante.

Nel girone A di serie C la Pizzeria Ballerini rimane al momento sola al comando, inanellando il secondo successo (8-6) su un interessante Bar Il Cinghialino (De La Rosa 3). Bruciaferri e Toninelli, però, si fanno trovare pronti nei momenti chiave della gara, regalando i tre punti al team di Nanni. Pareggio pirotecnico (6-6) tra Sbratta Praga e Sporting Talamone, con Biozzi e Lashin che replicano ai gol di Sargentini e Pieraccini, mentre c’è il pronto riscatto ai ko di settimana socrsa di Scansano e Endurance Team. La ritrovata coppia Ferroni-Ciolfi risolve la pratica Roda Beer con il punteggio di 7 a 4, mentre capitan Meattini lancia l’Endurance con la sua doppietta al tennistico 6 a 1 contro il Wild Boars. Rinviate Angolo Pratiche-Joga Bonito e Scutari-Mugen Fc, riposava l’Istia Longobarda.

Il girone B di serie C, invece, si svolge per intero e vede ancora una volta protagonisti i Fly Emigrates, con Filip che ormai si sta sempre più consacrando come bomber di riferimento: l’attaccante, insieme a Kaja, firma l’8 a 6 sullo Spazio Verde (Rodriguez 4) e lancia i suoi in vetta, in coabitazione con il Pinco Pallino Joe che doma 8 a 5 i Good Vibes, con Bindi in grande spolvero. Pareggio mozzafiato (7-7) tra Approdo Fc e Asd Bivio Ravi, con Giusto e Bonanata a rispondere al poker di Ticozzi, mentre un super Caratelli, che balza anche in testa alla classifica cannonieri, regala il primo successo allo Scarlino calcio a 5, 9 a 6 sull’Iss Pro Evolution. Parte bene anche l’avventura del Partizan Degrado, con Ciacci e Pecorai decisivi nel 10 a 6 sul Ritual Fc (Lucchetti 4), mentre il ritorno in campo di capitan Pellegrini spinge il Ristorante Pizzeria Il Melograno al 10 a 3 su La Scafarda. Riposava l’Emme 29.

Turno completamente rimandato invece, il quarto del campionato della Zona Sud, visto che tutte le gare erano in programma di giovedì. Da segnalare un cambio di formazione con l’Orbetello Futsal che prende il posto del ritirato Gingillacchero.