La pillola del giorno dopo è un omicidio: cartelli attaccati in paese

ORBETELLO – Cartelli bianchi, stampati a mano, con su scritto “Pillola del giorno dopo = omicidio”. Sono comparsi un po’ ovunque, attorno ad Orbetello. A segnalarli alcuni utenti Facebook, che ne segnalano la presenza in più posti: allo Scalo, sotto il ponte della Madonnella, e persino sui cartelli di entrata in paese.

La cosa ha scatenato una discussione sui social tra chi parla di “ritorno al Medioevo” e chi invece si dice in accordo con il concetto espresso dai cartelli. Al momento non è ben chiaro quale sia lo scopo di chi ha appeso così tanti cartelli in giro, né tantomeno chi lo abbia fatto (le foto vengono da Fb).