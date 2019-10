Incidente stradale, moto esce di strada. Grave un ragazzo di 24 anni

ORBETELLO – Un giovane di 24 anni è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente in sella alla propria moto. L’incidente è avvenuto a Polverosa, nel comune di Orbetello.

Il centauro ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in codice 3 al Misericordia dove sono in corso accertamenti e dove sarà sottoposto ad una Tac. In base ai risultati degli accertamenti sarà deciso il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena.