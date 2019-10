Follonica Gavorrano impegnato in casa contro la penultima Aquila Montevarchi

GAVORRANO – Nona giornata di andata per il girone E di serie D con il Follonica Gavorrano impegnato al Malservisi Matteini contro l’Aquila Montevarchi. I biancorossoblù di Paolo Indiani sono reduci da due pareggi e vanno quindi a caccia di un successo che manca dal 29 settembre (3-2 al Flaminia). I maremmani contro il Grassina hanno confermato di essere sulla via della migliore condizione, anche per il momento il numero delle reti non è pari alla gran mole di gioco sviluppata. Nell’ultima uscita Conti e compagni hanno creato ben dieci palle gol ma per un motivo o per l’altro non è arrivata la seconda strameritata rete che avrebbe permesso di tornare a casa con i tre punti.



Nel corso della settimana “il mago di Certaldo” ha cercato soluzioni offensive per scardinare la porta del Montevarchi, che arriva con tanta voglia di riscattare la sconfitta di misura nel derby con la Sangiovannese. In difesa sono stati recuperati sia Ferraresi che Galvanio e il mister ha quindi una maggiore scelta.

La gara è stata affidata a Gemelli di Messina; assistenti Salvatori di Tivoli e D’Ottavio di Roma 2. Questi i convocati: Wroblewski, Ombra, Placido, Bruni, Ferrante, Pietro Carcani, Ferraresi, Galvanio, Dell’Aquila, Fracassini, Valente, Grifoni, Berardi, Conti, Pardera, Costanzo, Brega, Lamioni, Lombardi, Vanni e Lepri. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.



Il programma della 9ª giornata (ore 14,30): Albalonga-Tuttocuoio, Bastia-San Donato Tavarnelle, Flaminia-Pomezia, Cannara-Foligno, Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi, Grassina-Aglianese, Monterosi-Sporting Trestina, Sangiovannese-Ponsacco, Scandicci-Us Grosseto.

La classifica: Albalonga 18 punti; Monterosi 17; Grosseto 15; Scandicci, Sangiovannese 14, Foligno 13; Aglianese 12; Trestina, Ponsacco 11; Grassina, Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle 9; Bastia,Pomezia, Cannara, Flaminia 8; Aquila Montevarchi 7; Tuttocuoio 2.