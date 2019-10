Ecco i primi 27 orti urbani: occupano una superficie di 3500 metri quadrati

GROSSETO – Sono 27 i primi assegnatari degli orti urbani realizzati nella zona dell’Alberino di Grosseto: la Croce Rossa provinciale, gestore dell’impianto, li ha consegnati questa mattina. Su una superficie totale di 3mila 500 metri quadri, gli orti sono lungo la strada che da via Wagner porta all’argine del fiume Ombrone, su un’area di proprietà interamente del Comune.

Il progetto – che vanta già sperimentazioni in Italia ed Europa – nasce da “Centomila Orti in Toscana”, un’idea della Regione Toscana per migliorare la salute, promuovere il mangiar sano, la socializzazione e l’aggregazione dei cittadini ed è stato inserito nel complessivo progetto il cui finanziamento rientra nel cosiddetto bando per le periferie.

Ogni orto, raggiungibile autonomamente da un vialetto pedonale, è dotato di un piccolo deposito per attrezzi e fornito di acqua irrigua. L’area, delimitata da una siepe, ha un accesso carrabile ed è dotata di serviti da servizi igienici, un ufficio, uno spazio comune e un gazebo da utilizzare come centro di aggregazione e socializzazione degli assegnatari degli orti. Il tutto realizzato con strutture prefabbricate in legno.

L’importo complessivo dei lavori di realizzazione dell’intera area è di 130mila euro, 40mila dei quali provenienti dal Comune ed il restante dalla Regione.