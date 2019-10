Al via il progetto Family hub: incontri e laboratori gratuiti per i bambini e le loro famiglie

GROSSETO – Da lunedì 28 ottobre alle 16:30 riparte a Grosseto il progetto Family hub con una serie di incontri e laboratori gratuiti rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori che si svolgeranno al polo “Arcobaleno” in via Ungheria, polo gestito dalla società cooperativa sociale Giocolare, che segue l’iniziativa. Obbligatoria è la prenotazione.

Il percorso ha come titolo “In viaggio con la fantasia” e prevede un cammino nel regno della fantasia, dove si scopriranno paesi misteriosi tra colori, sapori, danze e teatro, accompagnati dalla lettura e dalla narrazione che sostiene e favorisce nei bambini l’apertura verso nuovi itinerari possibili e li aiuta a dare significato all’esperienza.

“Family Hub: mondi per crescere” è un progetto multi-regionale selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato dal Gruppo cooperativo Cgm e dal Consorzio Co&So, con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai servizi educativi, grazie ad un’innovativa personalizzazione delle proposte offerte alle famiglie

“Il progetto Family hub – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi educativi e alla Pubblica istruzione Chiara Veltroni – intende innescare cambiamenti sociali duraturi coinvolgendo le nuove generazioni ed è un’occasione per le famiglie di entrare in contatto con una serie di servizi pensati per rafforzare le loro capacità di gestire le sfide quotidiane e di progettare il futuro. Tutti insieme”.

Le attività del Family Hub sono rivolte ai minori nella fascia 0/6 e ai loro nuclei familiari.

“Nella realtà grossetana l’esperienza del Family hub, iniziata lo scorso anno grazie al grande impegno di Giocolare, ha dato, da subito, un’ottima risposta da parte delle famiglie – continuano il sindaco e l’assessore – con la partecipazione di circa 80 nuclei alle iniziative laboratoriali proposte e un buon numero di genitori che hanno presenziato agli incontri con i nostri esperti nell’area educativa”.

Si parte con il primo incontro di lunedì 28 ottobre, dal titolo “In viaggio…”, per proseguire con altri 15 appuntamenti che si concluderanno lunedì 23 dicembre, toccando tanti argomenti tutti utili alle famiglie.

Per info scrivere a: familyhub.grosseto@giocolare.net – tel. 3280521535