A Gavorrano arriva la Festa del novello: tra animazione e cantine aperte nel borgo medievale

GAVORRANO – Musica dal vivo con l’Apocrifa Orchestra, animazione con “Foolcircus” e il trucca bimbi di “Pippilu” faranno da cornice alla Festa del Novello in programma a Gavorrano il 3 novembre a partire dalle ore 15.

La giornata, organizzata dalla Nuova Pro Loco Gavorranese e con il patrocinio del Comune di Gavorrano, si svolgerà tra le vie del borgo medievale. Per l’occasione saranno aperte anche le cantine storiche e non mancheranno certo le occasioni per degustare ottimi prodotti tipici locali, dai primi piatti ai dolci casalinghi.

Il ricavato dell’evento, hanno spiegato gli organizzatori, verrà utilizzato per abbellire il parco giochi davanti alla caserma dei carabinieri.

«E’ la prima volta – commenta il sindaco Andrea Biondi – che si svolgerà una festa d’autunno a Gavorrano paese, imitiamo un po’ Caldana ma Gavorrano deve ripartire su tutto. Speriamo che questo evento vada nella direzione della destagionalizzazione delle feste per attirare gente non solo nel periodo estivo».