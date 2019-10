tuttoweekend: da Piazze d’Europa a Castagna in festa. Tutti gli eventi del fine settimana in Maremma

GROSSETO – L’autunno è una stagione ricca di eventi: fiere, manifestazioni dedicate al buon cibo e al vino, ma anche spettacoli, mostre, trekking. Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere del fine settimana in Maremma.

VENERDI’ 25 OTTOBRE

ARCIDOSSO – “Castagna in Festa” anche ad Arcidosso dove per due fine settimana (18-19-20 e 25-26-27 ottobre) si celebra il frutto a cui si sono legate le sorti di tante donne e uomini dell’Amiata. Una festa fatta dalla gente: sono tante le associazioni che allestiscono stand con prodotti a base di castagne e birra di castagne. Aperte anche le cantine nel centro storico mentre un ricco programma di spettacoli, mercatini e concerti anima il paese. LINK

FOLLONICA –Nell’ambito di “FolloWme Festival Internazionale – arte ai margini”, fino al 17 novembre alla Pinacoteca sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Mi vedo in te’ delle tre giovani artiste Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo sul tema dell’autorappresentazione. LINK

GROSSETO – Al via la dodicesima edizione di Piazze d’Europa. Il grande mercato internazionale organizzato, come di consueto, dalla Confcommercio Grosseto e dalla Fiva Federazione Italiana Venditori Ambulanti, con il patrocinio del Comune di Grosseto sarà a Grosseto da domani venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Gli stand occuperanno l’area intorno alle Mura, nella zona di viale Ximenes, Porta Corsica, Piazza de Maria e Piazza Esperanto e rimarranno aperti nei tre giorni dalle 10 a mezzanotte. LINK

Dal 25 al 27 ottobre Grosseto diventa il centro dell’eccellenza italiana a tavola grazie all’Italian taste experience, una manifestazione che porta a Grosseto Fiere circa 120 aziende che presenteranno i loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e prodotti dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati e liquori. Il programma a questo LINK.

Film, performance di musica e danza, incontri e dibattiti. In una parola, cultura. È il Festival del cinema d’Indonesia, che per la prima volta – la rassegna è giunta alla sesta edizione – ha sede a Grosseto: l’evento è promosso dall’Ambasciata della Repubblica d’Indonesia e l’organizzazione è curata da Imi-Indonesia meets Italy e da Balé-Casa dell’Indonesia, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre al cinema Aurelia Antica Multisala. LINK

Venerdì 25 ottobre la Biblioteca comunale Chelliana dalle 18 alle 22 ospiterà nei suoi locali l’evento “Notte nazionale dei licei economico sociali”. Il tema della serata è “Cultura e sviluppo economico nel territorio grossetano”. Il programma a questo LINK.

Sarà il giovane pianista grossetano Jacopo Mai a proporsi, nella sua città, nel terzo concerto proposto dal Rotary Club Grosseto nel contesto di “Autunno in musica”, in programma venerdì 25 ottobre nella Chiesa della Misericordia. L’inizio del concerto sarà alle ore 19. LINK

E’ un giallo ambientato in Maremma, “La danza delle géranos”, il libro che venerdì 25 ottobre alle 18.30 sarà presentato alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto. L’autore Graziano Mantiloni racconterà come è nata questa storia insieme a Simone Ferretti. LINK

Prosegue fino a domenica 27 ottobre al cinema Stella la proiezione del film “Grazie a Dio” di François Ozon. Il film vede come protagonisti Alexandre e due suoi amici d’infanzia. Un giorno l’uomo scopre che padre Preynat, il prete che lo ha molestato durante l’infanzia, è tornato a dir messa nella regione di Lione. LINK

Venerdì 25 ottobre alle 18, nella Sala contrattazioni della Camera di Commercio Maremma e Tirreno Grosseto, La Croce rossa di Grosseto ha organizzato la presentazione del libro di Massimo Barra “Pianeta droga” per genitori, insegnanti, istituzioni, operatori antidroga e tossicomani. All’incontro sarà presente l’autore. LINK

Quante volte da attività rumorose o ritenute tali nascono liti e controversie? Il problema dell’acustica è al centro di “Manuale di acustica forense”, che sarà presentato venerdì 25 ottobre, alle 18, nella sala del centro espositivo delle Clarisse, in via Vinzaglio a Grosseto.

Un manuale, scritto da Sergio Luzzi e Vincenzo Galliano, che raccoglie, a partire da più di 500 sentenze e quesiti, la giurisprudenza sul problema dell’acustica e delinea scenari e metodi per l’accertamento delle immissioni di rumore e la valutazione del danno. A dialogare con gli autori sarà l’ingegnere Fabrizio Pettini. LINK

Primo incontro del ciclo di conferenze “Protagonisti di una storia: uomini e cose tra passato presente e futuro”, venerdì 25 ottobre, alle 15.30, nell’area archeologica di Roselle (Grosseto). L’appuntamento è promosso e organizzato da Comune di Grosseto, Polo museale della Toscana-Area archeologica nazionale di Roselle, Pro loco di Roselle, Università di Siena, Federagit e Confguide. LINK

Venerdì 25 ottobre alle 16.30, alla sala Cesvot in via Ginori si terrà il convegno “Parliamo di scuola e sanità. La vita quotidiana ai tempi della crisi neoliberista”. L’evento è organizzato dall’associazione La Martinella per la Costituzione in collaborazione con i Laboratori Left Grosseto/Siena e Cobas Grosseto con il coordinamento della psicologa Leda di Paolo (associazione Amore e Psiche). Il programma a questo LINK.

Il maestro Elio Ciol, uno dei massimi esponenti della fotografia italiana porta la sua mostra fotografica “Elio Ciol. Orizzonti di luce” a Grosseto, in Toscana. La mostra, curata da Giovanni Gazzaneo, apre i battenti sabato 19 ottobre e sarà visitabile fino al 24 novembre. Ingresso libero. LINK

MANCIANO – Venerdì 25 ottobre, ore 17, alla biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano si terrà la presentazione del libro “Canti, tamburi e campane a Cerami”. Un viaggio tra i suoni e i riti della tradizione religiosa di Cerami, un piccolo centro dei Nebrodi, in Sicilia. LINK

MASSA MARITTIMA – Il primo e unico festival internazionale di documentari al femminile si svolgerà a Massa Marittima dal 25 al 27 ottobre 2019 con il titolo “Docudonna”. Il programma a questo LINK.

Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 3 novembre potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Dal 12 al 27 ottobre alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima è “Un cuore per Massa”, un evento che intende celebrare la passione per l’arte di ventidue autori con una mostra, premiare l’impegno di un gruppo di persone verso la loro comunità e chiudere un percorso espositivo lungo quasi tre anni, con l’idea di aprirne uno nuovo. LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

SABATO 26 OTTOBRE

CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si colora dei colori dell’arte di numerosi artisti locali. Da sabato 26 ottobre, per tutto novembre i negozi del Centro commerciale naturale di Castel del Piano si trasformeranno in galleria d’arte diffusa. Abbellendosi dei dipinti degli artisti locali, i negozi daranno valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Per il momento protagonisti saranno i quadri, prossimamente saranno esposte anche le sculture e altre opere dell’estro ciolo e amiatino. LINK

CIVITELLA PAGANICO – Sabato 26 ottobre a Civitella Marittima si terrà una giornata di eventi dedicata al “Canto del maggio”, antica tradizione popolare molto sentita nel borgo. L’iniziativa inizierà alle 10.30. Il programma a questo LINK.

GROSSETO – Un percorso alla scoperta dell’affascinante mondo del vino prenderà il via dal 5 ottobre e proseguirà fino a dicembre, all’interno dei negozi Conad di Grosseto, in via Clodia e via Senegal. In tutto saranno 12 le giornate di degustazione, sei in via Clodia e sei in via Senegal, con orario 10-13 e 15-20, durante le quali i sommelier FISAR si occuperanno della presentazione delle aziende vinicole e della degustazione. Ecco le date: sabato 5 ottobre, via Clodia; sabato 12 ottobre via Senegal; sabato 19 ottobre via Clodia, sabato 26 ottobre via Senegal; sabato 2 novembre via Clodia; sabato 9 novembre via Senegal; sabato 16 novembre via Clodia; sabato 23 novembre via Senegal; sabato 30 novembre via Clodia; sabato 7 dicembre via Senegal; sabato 14 dicembre via Clodia; sabato 21 dicembre via Senegal. LINK

Il linguaggio del teatro e quello della musica liturgica faranno da sfondo alla terzultima giornata della “Settimana della Bellezza” 2019, dedicata a “la forza della parola”. Venerdì 25 ottobre la Diocesi accoglierà monsignor Marco Frisina, biblista, compositore tra i più prestigiosi non solo in ambito liturgico, e l’attore Michele La Ginestra. Il programma a questo LINK.

Ancora presentazioni di libri da QB Viaggi di carta. Sabato 26 ottobre alle 18, la libreria di piazza Pacciardi a Grosseto propone “Il barattatore di libri” di Emanuele Sapuppo. E’ il racconto di un viaggio in cui l’autore decide di rompere gli schemi e partire senza meta e senza soldi, solo con cinquanta copie del proprio libro come unica fonte di sostentamento. LINK

Al Museo di storia naturale della Maremma torna sabato 26 ottobre l’annuale appuntamento con “M’ammalia”, la settimana nazionale dedicata ai piccoli mammiferi selvatici promossa dall’Atit, l’Associazione teriologica italiana. A partire dalle ore 17, nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, Paola Bartolommei e Stefania Gasperini – due ricercatrici impegnate per la Fondazione Ethoikos – faranno scoprire al pubblico le meraviglie e le complessità del mondo dei piccoli mammiferi. LINK

In risposta all’appello lanciato dell’Anpi nazionale, la sezione di Grosseto “Elvio Palazzoli” ha indetto un giornata di impegno straordinario per concludere il tesseramento 2019, che si terrà in forma conviviale sabato 26 ottobre alle 16.30 alla sede della sezione alla Fondazione Bianciardi, in via Adda 32. LINK

Sabato 26 ottobre l’organizzazione di volontariato “Working class hero”, in collaborazione con il Cesvot e la Regione Toscana, darà vita ad una giornata dedicata alla divulgazione dell’informatica, della scienza e della cultura aperta e condivisa. Alla sala polifunzionale di via Ginori, il “Linux day 2019″, storica manifestazione nata in Maremma ma che ha raggiunto una caratura di rilievo nazionale, ritornerà con i suoi workshop e seminari sul sistema operativo “Linux” e non solo. LINK

L’associazione volontari ospedalieri di Grosseto, in occasione della ricorrenza dell’undicesima Giornata nazionale dell’Avo, il prossimo 26 ottobre organizza una postazione nel Centro commerciale Aurelia Antica, dove dalle 17 alle 18:30 presenterà un’esibizione danzante. LINK

In occasione della manifestazione “Terrre etrusche”, il Museo archeologico e d’arte della Maremma di Grosseto organizza per sabato 26 ottobre alle 18 una performance musicale dal titolo “Arcaico elettrico”, con Claudio Pisapia e Cristiano Bocci. La performance è realizzata con flauti in bucchero e manipolazioni elettroniche, creati per suonare jazz, blues, musica etrusca, medievale e da meditazione. LINK

MANCIANO – Sabato 26 ottobre (ore 17), in occasione del settimo compleanno della Biblioteca di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano), Marilena Pasquali terrà una nuova conversazione su Giorgio Morandi, puntando l’attenzione sui primi anni e sulle prime opere di questo maestro indiscusso del XX secolo. LINK

MASSA MARITTIMA – Le Antiche dogane presenta la terza edizione di “Astri di Maremma”, un seminario gratuito che si terrà sabato 26 ottobre nella sala Mariella Gennai del Portale delle arti a Massa Marittima dal titolo “Il pianeta che cambia, stiamo cambiando anche noi?”. Il programma a questo LINK.

ROCCASTRADA – La rassegna stabile di teatro amatoriale “Premio Sem Benelli” al Teatro dei Concordi di Roccastrada si aprirà sabato 26 ottobre con la Compagnia “La Prova generale di Ribolla”, che porterà in scena la commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo. Orario dello spettacolo: 21. LINK

SCARLINO – Sabato 26 ottobre, alle 17, sala consiliare di Scarlino, si terrà un’assemblea pubblica organizzazta dall’Anpi di Gavorrano-Scarlino, guidata da Leo Barbi e Franco Agresti. “Parleremo delle cause e conseguenze di tutte le guerre in corso” scrivono da Anpi. LINK

DOMENICA 27 OTTOBRE

GAVORRANO – Torna a Giuncarico (Gavorrano) la festa della Castagna, organizzata dall’associazione “Il Mandorlo”. La festa prevede, alle 17.30, l’inaugurazione della Panchina rosa in piazza del Popolo alla presenza della Commissione pari opportunità del comune di Gavorrano. La festa però avrà anche un momento ludico: alle 13 il pranzo tradizionale, con antipasti misti, polenta e/o tagliatelle, cinghiale in umido o brace, contorno, dolce acqua vino e caffè il tutto a 18 euro (metà prezzo per i bambini). Dalle 15 castagne e dolci vari. Alle 17.30, dopo l’inaugurazione della panchina, un momento di riflessione con Anna Intartaglia. Alle ore 19.30 cena a buffet.

Domenica 27 ottobre, alle 17, al Teatro del San Francesco (sala Friuli) a Grosseto, andrà in scena “William Shakespeare – La verità è altrove”, monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato. LINK

MASSA MARITTIMA – Anche quest’anno il Comune di Massa Marittima ha aderito alla Giornata nazionale del trekking urbano che si svolgerà a fine ottobre sui temi dell’acqua e la storia. L’evento, che avrà come titolo “Dalla Sfinge al Grifone: alla scoperta degli animali fantastici nell’arte”, si svolgerà domenica 27 ottobre con partenza davanti al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale in piazza Garibaldi 1 alle 10. L’itinerario sarà di circa 3 ore. LINK

Il primo e unico festival internazionale di documentari al femminile si svolgerà a Massa Marittima dal 25 al 27 ottobre 2019 con il titolo “Docudonna”. Il programma a questo LINK.

Domenica 27 ottobre nuovo appuntamento con le uscite fotografiche di Clan, in collaborazione con Asini a Prata, associazione sportiva dilettantistica che sostiene e promuove attività ricreative all’aria aperta in compagnia di splendidi asinelli. Un’iniziativa da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia che vogliono imparare o approfondire le tecniche della fotografia naturalistica e di paesaggio. LINK

MONTEROTONDO MARITTIMO – 25 eventi in due mesi di programmazione, otto spazi coinvolti. Spettacoli, laboratori, work in progress, mostre, case aperte agli artisti, tre ospiti stabili in residenza artistica.domenica 20 ottobre al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance (21.15) Radio Maigret – I casi di Monsieur M. della compagnia Settimo Cielo, spettacolo tratto dalle opere dello scrittore Georges Simenon, inventore del noto commissario di polizia francese. LINK

PITIGLIANO – Domenica 27 ottobre, appuntamento a Pitigliano per la terza Giornata nazionale della camminata tra gli olivi promossa dall’associazione Città dell’olio. A Pitigliano il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.40 all’ufficio turistico, in piazza Garibaldi 12. La camminata partirà alle 10 per attraversare il borgo antico, immergersi nell’affascinante percorso delle vie Cave, fino a raggiungere l’oliveto di San Pietro, per assistere alla raccolta delle olive. LINK

SANTA FIORA – Un nuovo appuntamento a Santa Fiora con “Experience Fiora”, itinerari emozionali alla scoperta delle tradizioni e del territorio. Domenica 27 ottobre, alle 11.30, è in programma la visita guidata alla Peschiera di Santa Fiora, con la spiegazione del progetto sulla riproduzione della trota Macrostigma. LINK