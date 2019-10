Siena Hockey prossimo impegno dell’Alice Cp, derby col Follonica per gli Under 17

GROSSETO – Secondo turno di Coppa Italia di serie B per la formazione dell’Alice Cp Grosseto, impegnata sabato sera alle 20,45 sulla pista del Siena Hockey. I ragazzi allenati da Alessandro Brizzi puntano contro il quintetto guidato da Michele Achilli ad ottenere la prima vittoria della manifestazione, dopo la sconfitta con qualche rimpianto (a cominciare dai cinque tiri diretti falliti) contro il Follonica A, che domenica sarà impegnato nel derby contro il Follonica B.

La classifica del girone H: Hc Castiglione 6; Siena, Follonica A 3; Alice Grosseto e Follonica B 0.

Brizzi ha convocato per questo incontro: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Burroni, Angeloni, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi.



Gli Under 17 del Cielo Verde Cp Grosseto, dopo la grande vittoria di Follonica, debuttano domenica mattina alle 11 sulla pista amica di via Mercurio contro l’Hc Castiglione in un derby che promette spettacolo.

Gli Under 15 vanno sabato pomeriggio alle 17,30 a Siena per misurarsi con la formazione guidata dall’ex Marco Mantovani che, come i ragazzi di Ciupi e Ale Saitta, è ancora a secco di vittorie. Turno casalingo invece per il Bora Bora Under 13 guidato da Pablo Saavedra, impegnato domenica alle 17 in via Mercurio con il Sarzana.