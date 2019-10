Sei maremmano se dici: «Collo!»

GROSSETO – Il collo ce l’abbiamo tutti…che si stia in Maremma, al nord, al sud, in Italia o altrove. Però in Maremma la parola “collo” non indica solo una parte del corpo, ma è espressione che cadenza i discorsi tra persone e ha un senso tutto suo. Un esempio: il marito torna a casa con una bella cesta di porcini. La moglie se ne esce con questa esclamazione: “Collo!”. Di solito anche il tono della voce e l’espressione del viso (occhi meravigliati soprattutto) aiutano a dare ulteriore enfasi e significato a questa espressione. E’, infatti, una forma di meraviglia, di stupore, di incredulità tradotta in un’espressione, la cui origine è difficile capire. Nessuno sa perché si dice, però si dice. Se, durante una cena, uno dei commensali si riempie il piatto fino al colmo, ci sta che un altro conviviale lo guardi stupito e dica: “Collo!”