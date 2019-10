Sconfitta pesante per il Follonica Basket, lo Stagno prevale e sfiora le tre cifre

FOLLONICA – La seconda giornata del campionato di Promozione del girone D ha visto l’Ottica Bracci Follonica Basket uscire pesantemente sconfitta dallo Stagno per 99-57, solida squadra di categoria che anche questo anno punta ai vertici, con giocatori di esperienza fra serie C e D.

La partita di fatto è durata 6’, poi Stagno costruisce un parziale 15-2 che lo fa volare sul 23-10 del primo quarto. Nel secondo quarto la difesa azzurra continua a non riuscire a trovare le contromosse per limitare lo strapotere atletico dei livornesi che si portano sul 51-29. Stessa musica nel terzo quarto con Stagno che allarga il divario a + 40 con il tabellone che recita 83-43. L’ultimo quarto vede le due squadre ridurre il ritmo e la partita si chiude pigramente 99-57 per i livornesi. Prossimo turno, nuovamente infrasettimanale venerdì 25 ottobre a Ponsacco.

Follonica: Franzoni 10, Maestrini 9, Conedera 8, Fedi 3, Marta 13, De Stefano 3, Vichi, Cerbai 5, Antoniotti 6

Prossimo turno: Pallacanestro Grosseto-Dinamo Rosignano, US Livorno-Stagno, Ponsacco-Ottica Bracci Follonica, Rosignano-Piombino, Volterra-Pisa, San Vincenzo-Chimenti Livorno riposa Jolly Livorno.

Risultati seconda giornata: Stagno-Ottica Bracci Follonica 99-57, Chimenti Li-Pall.Grosseto 78-68, Jolly Li-US Li 38-47, Dinamo Rosignano-Rosignano 50-70, Piombino-Volterra 44-60, Ponsacco-San Vincenzo 85-44 riposava Pisa

Classifica: Stagno, Chimenti Li e Volterra 4, Follonica, Grosseto, Ponsacco, US Li, Pisa e Rosignano 2,Piombino,Dinamo Rosignano, San Vincenzo e Jolly Li 0.

Bene nell’amichevole precampionato l’Under 13 del Follonica Basket di Porciani e Pietrafesa vincendo a San Vincenzo per 67-55 in una gara disputata su 5 parziali.

Parte forte San Vincenzo che prende qualche punto di vantaggio con gli azzurrini che non si scoraggiano cercando collaborazione e circolazione di palla riuscendo a ricucire il punteggio e a passare in vantaggio.

Al rientro in campo i ragazzini follonichesi soffrono un po’ la maggiore esperienza dei padroni di casa il che ha portato per alcuni minuti il Follonica a puntare su soluzioni individuali poi anche grazie ad un time out la squadra ritrova equilibrio riuscendo a portarsi avanti al termine del quarto parziale per 53-50, divario che si è allargato fino al 67-55 definitivo con alcune palle recuperate e facili canestri in sovrannumero.

Una buona prova di squadra, che avrà sicuramente bisogno di essere confermata a partire dalla prima giornata di campionato prevista per domenica 27 ottobre alle ore 14 a Portoferraio.

Follonica: Anselmi, Battaglini, Cenerini, Mendozza, Ciaffarafà, Martini, Tosi, Cacialli, Dell’Anna, Signorini, Ruffinato.

Coach Porciani, vice Pietrafesa.