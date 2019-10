Ragazzino investito mentre attraversa la strada

GROSSETO – Un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre attraversava la strada in via Senese, non lontano dalla rotatoria di via della Pace. A soccorrerlo sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasferito con l’ambulanza all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Il giovane, le cui condizioni sembrano piuttosto serie, è stato poi trasferito al Policlinico Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso. Nell’incidente il ragazzo avrebbe sbattuto la testa.

Sul posto, per i rilievi, anche la Polizia Municipale di Grosseto, che farà luce sulla dinamica dell’incidente.