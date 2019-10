Prima squadra a riposo dalla Coppa, l’Hc Castiglione scende in campo con le giovanili

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno di riposo per la prima squadra dell’Hc Castiglione, che osserva lo stop forzato nella coppa Italia di serie B, ma che tornerà presto ancora in pista al Casa Mora, martedì alle ore 20, per un turno infrasettimanale contro il fortissimo Follonica A.

Nel fine settimana partite difficili per le formazioni giovanili, impegnate una tra le mura amiche e una in trasferta. La under 13 di Luigi Brunelli affronta al Casa Mora la squadra 2009 dell’Asd Viareggio, formazione di bimbi al primo anno in categoria come i castiglionesi ma di ottimo livello, con alcune individualità di spicco. In questa stagione l’obiettivo dei biancocelesti è quello di fare principalmente esperienza. In trasferta a Grosseto invece la under 17 guidata da Raffaele Biancucci, contro una formazione, i biancorossi, che all’esordio si sono presentati come una delle principali forze del campionato, passeggiando a Follonica per 7-0 contro una formazione di tutto rispetto come quella azzurra. Un impegno considerato ostico per i giovani di Biancucci, che arrivano da una sconfitta a Viareggio molto larga nel punteggio e hanno voglia di riscatto.