Nuova etichetta per il frantoio San Luigi che si espande anche in Germania

CALDANA – Una nuova etichetta per “l’oro maremmano” del Frantoio San Luigi, l’azienda produttrice di olio d’oliva a gestione familiare dal 1992 in località Basse di Caldana. Una fanciulla bionda che gioiosamente raccoglie le olive, un dipinto dalla penna di un olivicoltore maremmano che Paolo Sabatini, il fondatore dell’azienda familiare, ha trovato in un cassetto dove era nascosto da anni, per proporlo a una catena di supermercati con cui distribuisce il suo prodotto.

L’idea è piaciuta molto, così come il suo prodotto di qualità, l’olio extravergine d’oliva, grazie al quale l’azienda è riuscita ad approdare anche sul mercato cinese dove fornisce tre ristoranti italiani. La fanciulla bionda, però, sarà destinata al mercato italiano per decorare le bottiglie dell’olio novello, tanto apprezzato e acquistabile solo in questo periodo dell’anno.