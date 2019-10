Il Prato si ritira, Cp Grosseto a bersaglio senza giocare

GROSSETO – Turno di riposo forzato per l’Edilfox Cp Grosseto nella terza giornata di serie A2. I biancorossi allenati da Massimo Mariotti avrebbero dovuto affrontare sabato in trasferta il Maliseti Prato che, però, nella giornata di venerdì ha ufficializzato la rinuncia al campionato. Un forfait che era nell’aria da qualche settimana.

La prima gara è stata presentata, mentre i lanieri non si sono presentati a Modena. Per questo motivo l’Edilfox durante la settimana ha cambiato le date degli allenamenti, per essere più vicina all’appuntamento di sabato 2 novembre contro il Symbol Modena in un confronto che si preannuncia davvero interessante.

Il programma della 3ª giornata: Estrelas Molfetta-Montecchio Precalcino, Zetamec Bassano-Credit Agricole Sarzana, H. Cremona-Thiene, Trissino-Sgs Forte dei Marmi, Symbol Modena-Pordenone.

La classifica: Edilfox Grosseto, Thiene 6; Cremona 4; Modena, Molfetta, Montecchio 3; Trissino, Sarzana, Forte dei Marmi 1; Pordenone, Bassano 0.

Marcatori: Pasquale (Trissino) 7; Buralli (Grosseto), Santeramo (Molfetta), Ardit (Thiene) 4.