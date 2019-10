Il Circuito giostra all’anello fa tappa a Grosseto: appuntamento al Casalone

GROSSETO – Gli appassionati di giostre a cavallo della Toscana si raduneranno a Grosseto. Domenica 27 ottobre, all’ippodromo del Casalone si disputerà la tappa finale del primo Circuito Giostra all’Anello organizzato dalla Commissione sport equestri della Toscana. Sarà un interessante evento che ha già ottenuto il primo importante riscontro del numero di binomi iscritti, che saranno 30 provenienti dalla Toscana e da altre regioni.

Questa sarà l’ultima di cinque tappe disputate nelle province di Arezzo, Pistoia e Grosseto. Ci saranno comunque delle novità rispetto alle precedenti gare: innanzitutto il punteggio, che viene assegnato ai vari binomi al termine della gara, che vedrà assegnato un bonus per tutte le categorie in gara, e saranno premiati non solo i vincitori della singola tappa, ma anche quelli del circuito con la consegna anche dei premi speciali alla miglior amazzone e al miglior giovane under 21.

A questo poi si aggiungerà anche un ulteriore premio speciale, mai assegnato prima d’ora, ovvero al miglior binomio per condotta di gara, portamento e bardature ad insindacabile giudizio dell’ospite d’onore dell’evento che sarà Erik Fumi, l’ex fantino professionista grossetano vittima di un gravissimo incidente di gara e che ora è ritornato all’attività equestre. Il programma prevede alle 8,30 le visite veterinarie, quindi le prove libere sul percorso di gara, la rassegna di morfologia alle 10,30, ed infine la disputa della gara alle 13 a cui seguirà la premiazione.