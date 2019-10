I ragazzi del Fossombroni a Orbetello per approfondire i moduli di calcio e canottaggio

GROSSETO – Alla scoperta delle discipline sportive visitando le realtà della provincia grossetana. Dopo Gavorrano e Follonica, gli studenti a indirizzo sportivo del Fossombroni hanno fatto tappa a Orbetello per approfondire i moduli relativi a calcio e canottaggio. Gli studenti hanno preso parte a una seduta di allenamento guidata da Gabriello Carotti, presso la società sportiva Asd Orbetello Scalo.

Carotti, che vanta trascorsi in serie A con le maglie del Milan e dell’Ascoli dal 1977 al 1986, ha improntato la seduta di allenamento partendo dalle basi tecniche, i cosiddetti fondamentali, necessari per poter iniziare a giocare a calcio. Nella stessa giornata, gli studenti del Fossombroni si sono recati anche alla Canottieri Orbetello, storica società di canottaggio. Sotto la guida di Alessio Marzocchi, i ragazzi hanno provato i primi movimenti in canoa nella laguna di Orbetello. Esperienze che hanno arricchito il bagaglio di conoscenze da parte degli studenti del Fossombroni.