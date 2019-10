Gambassi: «Il Comune metta a bando i centri civici: basta proroghe ai vecchi gestori»

ROCCASTRADA – Chiede che i centri civici vengano messi a bando per dare a tutti «pari opportunità». Il consigliere della lista civica Cambiare in comune, Mario Gambassi, ha presentato, a tal proposito, una interrogazione. «Considerato il numero di anni trascorsi da una regolare assegnazione dei centri civici di proprietà comunale, perché le associazioni continuano a gestire i locali in regime di prorogatio?».

«Troppo tempo è passato dalle promesse di trasparenza nella gestione dei centri, la proroga infinita da adito a dubbi di parzialità da parte dell’ente: i cittadini aspettano da anni una regolare assegnazione».

«Chiediamo, all’Amministrazione comunale, la data certa e definitiva della pubblicazione dei bandi, per dare la possibilità a tutti gli interessati di concorrere alla pari e a termine di legge alla gestione dei centri civici comunali, riportando un clima di trasparenza, sicuramente gradito alle associazioni e a tutti i cittadini interessati ad usufruire dei servizi dei centri con regole univoche compatibili all’uso dei beni comuni».