Crepe nel palazzo: evacuati sette appartamenti. 14 persone fuori casa

GROSSETO – Ci sono sette appartamenti evacuati e 14 persone fuori casa in un palazzo di quattro piani che si trova in via Adriatico a Grosseto. Il palazzo, di proprietà dell’Ater, era già monitorato da tempo per alcune lesioni presenti che sembra si siano aggravate.

I Vigili del fuoco che stanno eseguendo un monitoraggio hanno disposto l’evacuazione degli appartamenti. Il Comune si sta occupando della sistemazione delle persone che hanno dovuto lasciare i propri appartamenti. Sul posto anche la Polizia municipale.