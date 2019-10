Bus scolastici, i genitori: «Tempi di percorrenza assurdi. Due ore per arrivare a casa»

GAVORRANO – «I nostri ragazzi prendono l’autobus a Grosseto alle 13 e arrivano a casa alle 14.45» è la protesta di alcuni genitori di Gavorrano in merito agli orari dei bus scolastici Tiemme. «L’abbonamento ha dei costi assurdi – afferma Gian Luca che scrive anche a nome di altri genitori – eppure non riusciamo ad avere un servizio da paese civile, con tempi di percorrenza lunghissimi: i ragazzi escono alle 13 e arrivano al Grilli alle 14.20, e a Bagno di Gavorrano alle 14.45. Visto che partono tre bus da Grosseto per la zona nord della provincia crediamo che non sarebbe così problematico accorciare i tempi di percorrenza».