Ancora in trasferta gli Juniores del Follonica Gavorrano. Tutti gli impegni del settore giovanile biancorossoblù

FOLLONICA – Seconda trasferta consecutiva per la formazione Juniores nazionali del Follonica Gavorrano, impegnata sabato alle 16 sul campo del San Donato Tavarnelle. Un cliente scomodo per i ragazzi di Giulio Biagetti, reduci da una buona prestazione a Ghivizzano, con una sconfitta maturata solo nel finale per un paio di ingenuità. I biancorossoblù sembrano aver trovato un’identità di gioco e la compattezza del gruppo. «In settimana – dice mister Biagetti – ho visto i ragazzi determinati e decisi a ripetere la buona prova della scorsa settimana. Ci siamo allenati bene e possiamo giocarcela contro una buona formazione, che merita il terzo posto attuale».

Nella lista dei convocati c’è anche Jacopo Barlettai, che ha recuperato dall’infortunio ma che si sistemerà in panchina. Al suo posto anche Curcio, che ha risolto in problemino fisico accusato durante il lavoro settimanale.

Il programma della 7ª giornata: Aglianese-Lucchese, Aquila Montevarchi-Ghivizzano, Us Grosseto-Real Forte Querceta, Ponsacco-Tuttocuoio, Pontedera-Sangiovannese, San Donato Tavarnelle-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Fezzanese.

La classifica: Ghivizzano 14; Sangiovannese 13; San Donato Tavarnelle, Fezzanese 12; Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto 9; Real Forte Querceta 8; Lucchese, Ponsacco, 6; Aglianese 4; Seravezza Pozzi 3; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 4.

Inizia venerdì pomeriggio un fine settimana da record per il settore giovanile del Follonica Gavorrano che mette i campo addirittura 21 squadre. Gli Allievi provinciali 2003, guidati da Marco Cacitti, dopo la sconfitta di rigore contro il Paganico, cercano il riscatto domenica mattina a Manciano. Sabato invece gli Interprovinciali 2004 sono a Venturina. I Giovanissimi provinciali 2005, allenati da Giacomo Ricca, ricevono la Nuova Grosseto Barbanella domenica alle 10,30, al “Baldaccheri” di Follonica, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria stagionale; i 2006 interprovinciali saranno impegnati sabato sul terreno della Giovanile Amiata.

Il calendario delle cinque formazioni Esordienti: i 2007 di Mazzau vanno a Paganico, la squadra 2007 B sabato alle 16,30 sfida l’Us Grosseto. La squadra A 2008 è in trasferta domenica con la Virtus Maremma, la formazione B 2008 se la vede sabato con la Nuova Grosseto Barbanella, mentre la squadra C gioca ad Albinia.

Nella categoria Pulcini weekend esterno per la 2009 A (ad Albinia), per la 2009 C (Massa Valpiana) e per i 2010 A (Giovani Calciatori Grosseto). Turno casalingo domenica, al Nicoletti, per la 2009 B contro l’InvictaSauro (alle 10), per la 2010 B contro la Nuova Grosseto Barbanella (alle 10) e per la 2010 C contro il Marina Calcio (alle 11).

Tra i Primi calci 2011 la squadra A 2011 dei Leoni di Maremma ospita venerdì alle 17,30 al “Nicoletti” il Real Castiglione della Pescaia; la B 2011 è di scena domenica alle 11 al “Baldaccheri” di Follonica contro La Boracifera, mentre i 2011 C domenica vanno a Braccagni per affrontare il Roselle.

Due squadre dei Primi calci 2012 dei Leoni di Maremma saranno infine impegnati in concentramenti che permetteranno ai piccoli calciatori di trascorrere un giornata all’insegna del divertimento.