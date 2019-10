Violenza di genere sul posto di lavoro: incontro alla Cisl

GROSSETO – “Violenza di genere su luogo di lavoro, discriminazioni dirette e indirette”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma per domani, venerdì 25 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede Cisl di via Senegal a Grosseto.

Un’iniziativa promossa e organizzata dal coordinamento donne e dalla consigliera di parità della Provincia di Grosseto, “… ma che – precisa Loredana Marletta, responsabile del coordinamento Donne della Cisl – vede tutte le organizzazioni sindacali unite per attuare il protocollo che a luglio abbiamo sottoscritto con tutte le altre organizzazioni sindacali e con la Consigliera di Parità. Un’unità da rimarcare perché quando si parla di violenza e discriminazione non ci sono differenze e solo lavorando insieme si può sperare di ottenere risultati e promuovere una nuova consapevolezza e cultura”.

L’appuntamento di venerdì, infatti, sarà il primo di un ciclo di tre incontri che toccheranno vari temi e che si terranno l’8 e il 15 novembre prossimi. Intanto domani, nella sede Cisl, si parlerà della discriminazione di genere, distinguendo tra diretta e indiretta e quali sono le soluzioni a disposizione del lavoratore.

A trattare questi temi saranno Elisabetta Tarquini, consigliere presso la Corte d’Appello di Firenze, sezione lavoro, l’avvocato Marco Tufo, del foro di Grosseto, e Laura Parlanti, la Consigliera provinciale di Parità della Provincia di Grosseto. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

—