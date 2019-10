Tennis Uisp, sconfitta del team grossetano contro il Follonica tra fairplay e buon gioco

GROSSETO – Incontro regionale giovanile di tennis targato Uisp sui campi del comitato di viale Europa tra la squadra Uisp di Follonica e quella di Grosseto. Hanno vinto di misura i giovani e le giovani follonichesi guidate dal maestro Enrico Corbinelli e dal responsabile Claudio Gabbiani, ma anche il team dei maestri Ezio Scali e Vincenzo Spadafina si è ben comportato.

In campo, oltre al sano agonismo, si è visto tanto fairplay con il Follonica che nei momenti decisivi è apparso più solido. Alessio Giabbani è stato determinante per il risultato finale, mentre Juliy Ambra ha battuto prima Rachele Santelli e poi Chiara Pulvirenti. Tra i grossetani bene Alessandro Sorace, che è riuscito a piegare Riccardo Asta. Lorenzo Di Fante e Michele Palma hanno invece battuto Anna Dobro e Brando Alessandri. In campo per Follonica anche Lara Galgani, Pietro Rossi, Bendetta Chiti e Brando Alessandri; nelle file grossetane Yasmin Charabi, Michele Palma, Pietro Falciani, Giovanni Sorrenti e Flavio Carletti.

Per tutti comunque è stata una bellissima giornata, in vista del prossimo torneo provinciale giovanile che vedrà impegnati anche i circoli di Massa Marittima, Polverosa, Porto Santo Stefano e Ribolla.