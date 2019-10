Rete fognaria in tilt a causa del maltempo: operai al lavoro

MONTE ARGENTARIO – L’eccezionale ondata di maltempo che ha investito in queste ore la zona sud della provincia ha causato non pochi problemi al reticolo fognario specie nel comune di Monte Argentario. Acquedotto del Fiora è al lavoro, a Porto santo Stefano, dove la pioggia ha causato grossi problemi alla rete fognaria ( a gestione mista tra AdF e la società Integra). Gli operai stanno intervenendo in particolar modo in piazzale dei Rioni e in via del Molo.

Il gestore sta lavorando per ripristinare i tombini saltati e la piena operatività della rete, mentre per domani mattina (25 ottobre) è già stata programmata la completa pulizia di tutte le condotte: per le intense piogge infatti sono confluiti nella rete fognaria grosse quantità di ghiaia, terra e fogliame che necessitano di essere rimossi.