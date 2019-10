Pugilato, Pisano e Bilal della Fight Gym alle finali dei campionati italiani schoolboy

GROSSETO – Un autunno pieno di impegni per i pugili della Fight Gym Grosseto allenati da Raffaele D’Amico con il suo nutrito staff. Da domani 25 ottobre saranno in svolgimento a Montesilvano in provincia di Pescara le fasi finali del campionato italiano schoolboy.

La palestra grossetana sarà presente con i due quattordicenni Hamid Bilal nei kg. 62 e Jonathan Pisano nei kg. 105. Mentre che per il giovane marocchino della palestra grossetana si tratta di una prima esperienza in un torneo nazionale per Jonathan Pisano si tratta di una conferma dell’esperienza dello scorso anno dove crede di essere stato scippato di un verdetto finale che lo doveva far salire in vetta già dallo scorso anno. Massimo podio che arrivava successivamente al torneo nazionale Italia. Gli impegni per la Fight Gym Grosseto saranno pressanti anche nelle settimane successive per la partecipazione dei suoi atleti sia ai campionati italiani junior che elite.