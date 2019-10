Poldo è scomparso: 500 euro a chi lo ritrova

STICCIANO – 500 euro a chi troverà Poldo. Il cane, un breton, è scappato un mese fa da Sticciano, nel comune di Roccastrada. Il cane è estremamente diffidente, per questo i volontari che lo stanno cercando consigliano a tutti di non provare a prenderlo, ma di segnalare la presenza ai numeri 348-4043310 e 333-1304539. La ricompensa verrà assegnata solo in caso la segnalazione porti all’effettivo ritrovamento del cane.