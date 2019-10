“Per amor di Maremma”: premiato il progetto di Banca Tema che preserva il territorio

GROSSETO – Un fondo per attività mutualistiche e sociali in Basilicata, un hub per lo sviluppo di business innovativi a Bologna, e il sostegno per la tutela del territorio maremmano. Sono questi i focus dei tre progetti, rispettivamente di Bcc Basilicata, Emil Banca e Banca Tema, presentati dal Gruppo bancario cooperativo Iccrea per il “Csr & Sustainability – Innovation Award” di AifIn (The financial innovation think tank) e grazie ai quali il Gruppo si è classificato al primo posto.

Il premio, che intende valorizzare le best practice e gli operatori del settore capaci di integrare la Corporate social responsibility nel piano strategico con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, è stato consegnato ai rappresentanti delle tre Bcc e del Gruppo Iccrea durante il workshop AifIn “Strategie e innovazioni nel Csr & Sustainability” svoltosi oggi a Milano.

In particolare, i progetti “Fondo etico per i progetti del territorio” (Bcc Basilicata), “Mug Magazzini Generativi” (Emil Banca) e “Per amore di Maremma” (Banca Tema) sono dedicati allo sviluppo del benessere del territorio, al business locale legato all’innovazione e all’economia circolare, e alla tutela, rispetto e salvaguardia di aree locali potenzialmente a rischio. Le tre Banche di credito cooperativo, in quanto tali, hanno infatti come primo obiettivo – secondo l’articolo 2 dello Statuto delle Bcc – quello della crescita responsabile e sostenibile del territorio.

“Questi tre progetti rappresentano non solo il lavoro concreto realizzato da altrettante Bcc sul territorio, ma sono l’esempio del forte impegno che, da sempre, ogni Banca di credito cooperativo del Gruppo Iccrea promuove sul proprio territorio e che, potenzialmente, avrebbe potuto distinguersi nell’ambito dell’iniziativa – ha commentato Giuseppe Gambi, consigliere delegato di Iccrea Banca alla sostenibilità – l’attenzione ai temi della sostenibilità oggi non può essere più tralasciata, ma deve essere accompagnata da strategie precise e concretezza. In questo senso il Gruppo Iccrea, come quarto gruppo bancario italiano e come primo gruppo di banche territoriali nel Paese, sta proseguendo il suo lavoro e le 140 Bcc aderenti sono pronte a fare altrettanto, come d’altronde è indicato anche nel loro statuto”.

I dettagli dei tre progetti.

Banca Tema, Bcc con sede a Grosseto, ha realizzato il progetto “Per amor di Maremma”. Si tratta di una nuova iniziativa economica basata su strumenti finanziari agevolati e innovativi, dedicata al territorio al fine di contrastare fenomeni (in particolare quelli naturali) che rischiano di mettere a repentaglio – talvolta fino a stravolgere – il paesaggio e la natura. Obiettivo: la preservazione del territorio affinché l’area rimanga un polmone verde dove l’ambiente e i suoi prodotti continuino a essere genuini e tutelati, e dove ormai solo le precauzioni assicurative adottate da chi lì vive e lavora, possono non essere più sufficienti. Il focus quindi del progetto si incentra su lotta agli incendi, lotta alla desertificazione, lotta alla siccità, e sulle agevolazioni per le aziende agricole che stanno progettando un percorso “Bio”. Nel caso in cui si verifichino i fenomeni descritti nel progetto, Banca Tema ha già attivato un fondo di 500 mila euro, a condizioni estremamente favorevoli (1% di tasso), al fine di tutelare e sostenere chi ha subito danni di particolare gravità.

Il progetto di Bcc Basilicata sul Fondo Etico per i Progetti del Territorio, un fondo annuale finalizzato a erogare contributi di beneficenza e mutualità accantonati dalla Banca e dedicati a tutta la comunità locale: persone (privati, famiglie, imprese), ambiente, patrimonio culturale e sociale. Il Fondo è accompagnato da un Regolamento specifico che disciplina, in maniera trasparente e puntuale, i criteri e i processi di erogazione dei contributi. L’impegno del Fondo è dedicato a quattro ambiti: servizio sociale, territorio, cultura, ambiente, salute e sport, secondo una procedura di approvazione dettagliata e trasparente, che prevede inoltre precisi obblighi per il beneficiario, come le tempistiche stabilite per la realizzazione progetto e la condivisione delle campagne pubblicitarie a supporto Il Fondo, attivo dal 2014, ha già finanziato 680 progetti per un valore di 1,4 milioni di euro mentre, solo per il 2019, sono già stati sostenuti 180 progetti per un impegno di 600 mila euro. Bcc Basilicata ha sede a Laurenzana (Potenza), ed è una Banca di Credito Cooperativo con il Consiglio di Amministrazione a maggioranza femminile.

Emil Banca, Bcc con sede a Bologna, ha realizzato invece Mug Magazzini Generativi, un hub per dare concretezza ai progetti di business innovativo e non solo. Un luogo dove la Bcc può confrontarsi con chi vuole promuovere lo sviluppo attraverso l’economia circolare – fattore che incide positivamente sulla riduzione dei rischi delle aziende e garantisce lo sviluppo territoriale – e l’innovazione sociale – quando legata a un impatto positivo sulla società e si affianca a i processi di innovazione inclusivi –. Il progetto ha un particolare focus sui big data e la robotica, sull’Ai e sull’Internet delle cose (Iot), che mettono al centro l’uomo e il suo benessere focalizzandosi su temi come Society 5.0.

Quattro sono i valori a cui Mug si ispira: cooperazione, coinvolgimento, fiducia e sostenibilità. Che si concretizzano in tre strumenti operativi: una Changemarkers Community, una comunità di persone che collabora per crescere, costruire relazioni, facilitare la crescita di progetti e startup; Innovate, un programma di Open Innovation per favorire l’incontro e l’attivazione di percorsi di investimento e collaborazione tra changemakers e imprese e organizzazioni coinvolte da Emil Banca; e uno spazio smart, un’area tecnologicamente avanzata di 1750 mq nel centro di Bologna dedicata appunto a favorire la contaminazione tra startup, talenti e aziende consolidate.