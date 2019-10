Maxi incidente: un’auto si ribalta e un’altra tampona un’ambulanza

GROSSETO – Doppio incidente stradale sulla sp 152 Vecchia Aurelia a Braccagni.

Un’auto, per cause imprecisate, si è ribaltata nel campo che costeggia la provinciale. Durante l’intervento sopraggiungeva un’autovettura che perdeva aderenza e tamponava l’autoambulanza. Il personale a bordo non riportava ferite gravi che venivano comunque verificate dal personale a bordo dell’altro mezzo intervenuto del 118, un’auto medica.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Grosseto intervenuti per mettere in sicurezza la strada.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14,15

L’auto incidentata si trovava nel campo (non ribaltata) quando è arrivato il 118 con l’ambulanza e l’automedica. Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco è sopraggiunta anche un’altra autovettura che ha colpito l’ambulanza. In totale ci sono quattro feriti: un uomo che era nella prima autovettura, quella che si trova nel campo, due feriti del personale sanitario e un ferito dell’ultima auto che sopraggiungeva. Tutti sono rimasti feriti lievemente. Sul posto anche la polizia municipale.