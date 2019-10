La Gea ai nastri di partenza anche in Prima divisione: subito la trasferta contro l’Elba

GROSSETO – Ai nastri di partenza anche il campionato di Prima divisione, con la Gea Basketball Grosseto intenzionata a disputare un torneo da protagonista per far crescere i suoi giovani sotto l’ala di alcuni giocatori che hanno fatto la storia della società del presidente Furi e della pallacanestro a Grosseto.

Dopo aver contribuito a portare la squadra di Pablo Crudeli in serie C Silver, tanto per cominciare il capitano Marco Santolamazza ha deciso di affrontare una nuova avventura nella doppia veste di giocatore e allo stesso tempo allenatore, al fianco di coach Alessandro Goiorani. Torna in campo anche Luca Faragli, coach della squadra di serie B femminile, che metterà la sua esperienza in caso di necessità. La Gea ha messo in piedi una squadra con un gruppo di 2001, con under 18 Bocchi, Baffetti e Gruevski che faranno la spola con il campionato di serie C, ma anche con ragazzi, come Samuele Tattarini, che hanno bisogno di giocare per rimettersi a posto fisicamente per tornare, fra qualche mese, a disposizione di Crudeli. Dalla squadra di Prima divisione può attingere anche lo staff della Cooplat Ambiente ma solo per tre partite; alla quarta si perde il diritto a partecipare al campionato inferiore.

«Lo spirito della squadra – dice il capitano Marco Santolamazza – è quello di creare un bacino per la prima squadra, di far giocare e far crescere ragazzi che non trovano spazio in serie C o che ancora non sono pronti per il grande salto».

«Non ci siamo posti traguardi – aggiunge Santolamazza – Per adesso abbiamo solo l’obiettivo di disputare un campionato vero, di fare le cose seriamente. Vedremo strada facendo se possiamo puntare alla promozione».

Il debutto della Gea è fissato per domenica alle 17,30 sul campo della Pallacanestro Elba. Le gare casalinghe, al Palasport di via Austria, verranno disputate il venerdì sera alle 21, a cominciare da quella in calendario il 1° novembre contro il Dream Pisa.

La rosa della Gea di Prima divisione: Marco Baffetti, Alessandro Bassi, Sesar Bocchi, Ludovico Brezzi, Lorenzo Burzi, Andrea Cardoso, Mattia Contri Edoardo Delfino, Luca Faragli, Nikola Gruevski, Alessandro Martens, Giacomo Neri, Francesco Nocciolini, Giacomo Pierozzi, Mauro Pollazzi, Dario Romboli, Marco Santolamazza, Samuele Tattarini.