La coppa del mondo paralimpica torna a Castiglione: in arrivo il commissario internazionale

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La macchina organizzativa della prova di Coppa del mondo paralimpica di ciclismo che si terrà a Castiglione della Pescaia dal 26 al 30 maggio è già operativa. Nei prossimi giorni sarà comunicato alla Federazione ciclistica italiana e al Comune ospitante sia il nome del delegato dell’Uci che verrà ad esaminare le strutture ricettive della cittadina balneare, sia la data del suo arrivo.

L’evento, che sarà uno dei principali appuntamenti della settima edizione delle Giornate europee dello sport, ideate dal Comune di Castiglione della Pescaia, porterà nell’ultima settimana di maggio circa 800 persone a soggiornare negli alberghi della cittadina balneare.

Il Comune di Castiglione della Pescaia, dopo il successo riscontrato nel 2014 organizzando questo appuntamento, ha ricevuto nuovamente l’investitura dalla Federazione ciclistica italiana e si avvarrà dell’associazione sportiva Giubileo disabili di Roma per seguire tutte le fasi preparatorie e agonistiche della manifestazione.

Fra le indiscrezioni che stanno iniziando a circolare, sta prendendo sempre più campo, quella di una presenza sulle reti Rai di ampie “finestre” dedicate alla prova di Coppa del mondo di ciclismo paralimpica, che potrebbero andare in onda all’interno delle dirette del Giro d’Italia, in pieno svolgimento in quei giorni.

La Federazione ciclistica italiana, nessuno al momento conferma l’indiscrezione, ma pare che abbia a breve un incontro con Auro Bulbarelli, direttore di RaiSport per fissare questa ipotesi e inserire durante la settimana di gare castiglionesi, che coincidono con la 103esima edizione del Giro d’Italia, passaggi giornalieri durante le dirette televisive condotte da Andrea De Luca e Alessandro Petacchi. I due volti noti del ciclismo televisivo scambieranno le loro opinioni con i giornalisti della Rai presenti a Castiglione e i vari protagonisti della Coppa del mondo paralimpica.

Il sindaco Giancarlo Farnetani sta già lavorando alla predisposizione di un incontro con le associazioni sportive e del volontariato presenti sul territorio, che da sempre rivestono un ruolo importante nelle iniziative che il Comune promuove per integrarle nella macchina organizzativa dell’evento che si aprirà il 26 maggio con la cerimonia inaugurale e proseguirà nei giorni seguenti con le cronometro del 27 e 28 per poi negli altri due giorni lasciare il posto alle prove su strada.

Il sicuro alto numero di partecipanti attesi a Castiglione della Pesca scaturisce anche dall’occasione di rifinire la preparazione in occasione del Campionato del mondo che si terrà in Belgio la settimana seguente.