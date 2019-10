“Costa Toscana & Turismo”, Franceschelli (Sib) parlerà dei balneari

GROSSETO – Il presidente provinciale del Sib, sindacato Italiano Balneari Confcommercio Grosseto, Enrico Franceschelli domani, venerdì 25 ottobre, sarà tra i relatori del convegno “Costa Toscana & Turismo” che si svolgerà presso l’Hotel Roma a Castiglione della Pescaia alle ore 17.

Franceschelli rappresenterà il mondo Ascom e in particolare il suo settore, quello dei balneari, all’importante tavola rotonda durante la quale è previsto un focus sulle province di Grosseto e di Livorno, tra riflessioni, obiettivi ed opportunità.

“Sono orgoglioso di essere presente a questo incontro – osserva Franceschelli – perché il settore balneare che rappresento è una componente fondamentale nell’offerta turistica non solo della nostra Maremma, ma di tutta la Regione. Ci ritroveremo ad un tavolo molto qualificato per valutare i risultati della stagione appena trascorsa e per creare le migliori opportunità per progettare la prossima”.