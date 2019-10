Biglietti, visite mediche e prenotazioni dei campi: ecco il nuovo sito del Grosseto

GROSSETO – Con l’anno nuovo il Grosseto calcio avrà il suo nuovo portale. Non un sito classico, bensì un portale, che oltre a dare info sulla squadra e sulla società permetterà ai cittadini di interagire con la società per acquistare un biglietto, sottoscrivere l’abbonamento, fissare una visita medica nei nuovi poliambulatori del Centro sportivo di Roselle o anche solo per noleggiare il campo per una partita di calcetto.

“Sarà per noi – spiega Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912 – il punto di riferimento e di incontro con tifosi e cittadini. Con il nuovo portale non vogliamo soltanto far vedere foto e video dei giocatori, o dare aggiornamenti sulla squadra, vogliamo anche permettere ai tifosi e a tutti i cittadini di prenotare una visita medica nei nuovi poliambulatori del Centro sportivo, o ancora di prenotare il campo da calcetto, fare un abbonamento o acquistare gadget dell’Us Grosseto. E non mancheranno aggiornamenti sui tornei di calcio a 5 e a 7 del Gazzetta football league. Un punto d’incontro, una piazza virtuale, dove condividere tutto ciò che ha a che fare con i colori biancorossi”.

Il progetto del nuovo portale, partito a settembre con la revisione dell’intera comunicazione, è stato affidato ad Ecista, azienda grossetana che si occupa della valorizzazione, fruizione e comunicazione dei beni culturali del territorio, per realizzare un prodotto in grado di dialogare con i tifosi ma anche con le altre società di calcio e con gli organi ufficiali, ma anche di poter offrire una serie di servizi ai cittadini partendo proprio dalle strutture e dagli studi medici del nuovo Centro sportivo di Roselle che saranno a disposizione dei cittadini.

Intanto da ieri è online, all’indirizzo www.usgrosseto1912.com, la “pagina di cortesia” con il conto alla rovescia in attesa della pubblicazione del portale. E già dalle immagini che scorrono, e dal claim, si può intuire la nuova veste grafica e il lavoro che c’è dietro al progetto.