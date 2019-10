GROSSETO – Prosegue fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diramata ieri dal centro funzionale della Regione Toscana. Fino ad ora i temporali non hanno interessato il territorio della provincia di Grosseto. Soltanto piogge di media intensità, ma il quadro si dovrebbe evolvere in peggio nelle prossime ore. La perturbazione per il momento si trova sul versante del Tirreno all’altezza dell’isola d’Elba.

Su IlGiunco.net cercheremo di tenervi aggiornati per il resto della giornata. L’allerta meteo di colore Arancione infatti è stata lanciata fino alle 23.59 di oggi.

Nella giornata di oggi sono rimasta chiuse le scuole nei Comuni di: Grosseto, Follonica, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Scarlino, Capalbio, Castiglione della Pescaia.