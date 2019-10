Accesso al credito, avviare un’impresa, marketing: giornata di formazione gratuita con l’Open day della Confesercenti

GROSSETO – Confesercenti si apre alla città, e offre ad imprese e cittadini una grande giornata di formazione. Lunedì 28 ottobre si svolgerà, infatti, un open day con seminari e possibilità di consulenze gratuite per chi ha un’attività e anche per chi ha intenzione di aprire un’impresa.

«I temi che tratteremo sono tutti di grande interesse per le imprese – afferma Mario Filabozzi – si parla di formazione professionale, ma anche di tutto ciò che serve sapere prima di avviare un’impresa, quali sono gli obblighi; ci sarà l’occasione di imparare, da alcuni esperti, il giusto modo di fare comunicazione o di utilizzare i social nel seminario marketing e comunicazione, e ancora come accedere al credito o tutto quel che c’è da sapere sulla mutua Hygeia, e poi gli aspetti fiscali, le paghe ecc».

La giornata si svolgerà su due binari paralleli: brevi seminari molto pratici con esperti, e la possibilità di approfondire gli stessi argomenti ai desk con una consulenza specifica, in un rapporto diretto. Stefania Pianigiani sottolinea proprio questo doppio binario di formazione: «L’incontro aprirà poi un dibattito e i partecipanti, oltre ai desk, si interfacceranno con il relatore». «Rivolgendosi a tutte le imprese, non solo a quelle nostre associate – prosegue Filabozzi – abbiamo scelto un luogo istituzionale, per l’Open day, ossia la Camera di commercio, la casa di tutte le imprese».

Nel pomeriggio poi saranno invitati anche i ragazzi delle scuole. «Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa – afferma la preside del Leopoldo II di Lorena Cinzia Machetti – anche perché nella nostra scuola abbiamo le “imprese simulate” con l’idea, una volta terminata la scuola, di trasformare le imprese simulate in imprese vere. Questa della Confesercenti è un’opportunità per i ragazzi di interfacciarsi con professionisti e avere una formazione extra, anche perché io ritengo che la scuola debba aprirsi al territorio» all’incontro parteciperanno tra i 40 e i 60 ragazzi.

Il programma dell’iniziativa, in fase di definizione, sarà quindi il seguente:

ore 9,30 Registrazione partecipanti e consegna welcome kit

ore 10,00 Inizio giornata e saluti

ore 10,15 Intervento su Confesercenti e Hygeia: relatore Dott. Massimiliano Baldelli

ore 11,00 Intervento sul credito alle imprese: relatore D.ssa Federica Del Sere (Italia Comfidi)

Ore 11,30 Marketing e comunicazione, Impresa 4.0: relatori Dott. Carlo Vivarelli e D.ssa Marta Guidoni

Ore 13,00 – 15.00 PAUSA

Ore 15,00 Intervento su Avvio d’Impresa: relatore D.ssa Giulia Bellini

Ore 16,00 Intervento sulla Formazione professionale: relatore D.ssa Laura Comparini

Ore 18,00 Saluti e chiusura