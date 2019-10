A fuoco cantina vitivinicola: Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

SASSOFORTINO – I Vigili del fuoco hanno lavorato per sette ore, dalle 21 di ieri sera alle 4 di questa mattina, per spegnere l’incendio che si è sviluppato in una cantina vitivinicola nella zona di Sassofortino, nel comune di Roccastrada. All’interno della cantina, di circa 200 metri quadri, sono andate distrutte bottiglie e botti. La cantina di trova in località Valdonica. Una squadra dei Vigili del fuoco è ancora sul posto per le ultime operazioni di verifica.