“The best traditional Gospel Choir” al Moderno per il concerto di Natale della Fondazione Il Sole

GROSSETO – Venerdì 20 dicembre si terrà al Teatro Moderno di Grosseto la sesta edizione di “The Gospel Night”, tradizionale concerto di Natale in favore della Fondazione Il Sole. E quest’anno lo staff organizzativo dell’evento, composto da Massimiliano Frascino – presidente della Fondazione – e da Carla Baldini e Stefano Frosolini dell’associazione Soul Diesis, ha messo a segno un colpo grosso, assicurandosi la performance del pluripremiato Chicago Mass Choir, considerato il migliore coro gospel tradizionale e uno dei primi cori gospel d’America.

Il Chicago Mass Choir vanta 14 dischi pubblicati e distribuiti a livello internazionale, 2 nomination ai Grammy Awards, 3 ai Dove Awards e 10 agli Stellar Award, oltre a collaborazioni con star, produttori ed eventi mondiali. Fondato più di 60 anni fa dai reverendi Milton Brunson, Robert Wooten e Willie Webb, il Chicago Mass Choir è oggi composto, nella formazione residente, da circa ottanta elementi.

Il tour europeo vedrà protagonisti i migliori solisti del coro – 11 cantanti straordinari con produzioni discografiche proprie e riconoscimenti ai massimi livelli della musica gospel e soul – accompagnati da pianoforte e batteria. Ogni concerto del Chicago Mass Choir è entusiasticamente contagioso: un’autentica celebrazione della più vera e genuina tradizione della musica Gospel. Dopo la tappa al Teatro Moderno di Grosseto il Chicago Mass Choir concluderà il tour natalizio con tre spettacoli all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Come consuetudine la serata sarà aperta dal Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, che si presenterà con una formazione più numerosa degli anni precedenti: 25 coristi accompagnati da pianoforte, basso, batteria e diretti da Carla Baldini.

La prevendita di The Gospel Night 2019 avrà inizio domani 24 ottobre. Punti vendita a Grosseto: Edicola Cicaloni (via della Pace davanti al Sacro Cuore) e Fondazione Il Sole (via Uranio 40/B, tel. 373 800 0094). Prezzi da 16 a 20 euro, con riduzioni agli under 25 e over 60, agli abbonati alla Stagione teatrale del Comune di Grosseto ed ai soci della Fondazione Grosseto Cultura.

Per info ed acquisto biglietti con pagamento on-line: Stefano, tel. 335 584 9911 – info@sfcomunicazione.com.