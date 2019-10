GROSSETO – Ecco una nuova foto finalista per il contest la #maremmachecambia. La foto della settimana scelta dalla redazione è quella postata da @_carlotiberi_ (profilo Instagram) e scattata nella zona di Montepò, nel Comune di Scansano. Questo scatto finisce in finale e potrà così sfidare le altre foto che saranno scelte fino al 15 novembre per la vittoria finale nel contest.

Il tema di quest’anno – Dal 2011 ad oggi IlGiunco.net ha sempre puntato sull’innovazione proponendo un nuovo modello nel panorama dell’informazione locale e il cambiamento è stato, sin dall’inizio, uno dei temi ricorrenti nella storia del quotidiano online più letto della provincia di Grosseto. Per questo quest’anno il cambiamento è stato scelto anche come tema di questa nuova iniziativa social con la quale IlGiunco.net mette a disposizione tutti i suoi canali per dare la possibilità ai lettori di raccontare la terra di Maremma cercando di cogliere un aspetto fondamentale del territorio: il cambiamento.

Importante: le foto he vorrete postare dovranno rispettare il tema del cambiamento, quindi dovranno contenere un elemento che mostri dei cambiamenti rispetto al passato. In queste settimane ci sono arrivate molto foto, anche belle e suggestive, ma non rispettando il tema del contest che ripetiamo è la #maremmachecambia sono fuori gara. È importante cogliere il senso di qualcosa che cambia e che si evolve nel tempo.

Il contest: come fare? – Basta scattare la fotografia e pubblicarla sul proprio profilo Instagram taggando la pagina @ilgiunconet e usando questi hashtag: #maremmachecambia e #maremmalocal (il paese o luogo dove è stata scattata la foto). Molto importante specificare il luogo in cui è stata scattata la foto.

Ogni settimana, il martedì, la redazione selezionerà una foto che sarà pubblicata sul profilo Instagram ufficiale del quotidiano. La foto così pubblicata avrà accesso alla fase finale. Alla fine del contest verranno scelte, sempre dalla redazione, le tre foto ritenute più significative che saranno poi premiate durante l’edizione 2019 di #maremmalocal, l’evento che IlGiunco.net ogni anno promuove per coinvolgere comunità e territorio, in programma nella prima settimana di dicembre. Il contest #maremmachecambia è attivo dal 1 settembre al 15 novembre 2019.

I premi: si vince Saturnia – Grazie alla collaborazione de IlGiunco.net con le “Terme di Saturnia”, che quest’anno celebrano i primi cento anni di storia, le tre foto ritenute più significative saranno premiate con fantastiche esperienze alla terme. Nel dettaglio: alla prima foto una “Cena per due persone (dal lun al ven) al Ristorante 1919 con menu “Speciale 100 Anni”, bevande escluse”, alla seconda foto “ingresso giornaliero (dal lun al ven) per due persone al Club”, alla terza foto “ingresso giornaliero per due persone alle Terme”.

Le Terme di Saturnia celebrano i cento anni di storia – Cento anni di ospitalità legata alla sorgente, un resort storico che nel corso di un secolo ha ospitato figure illustri, clienti affezionati, persone proveniente da ogni luogo. Un soggiorno per celebrare la storica identità di Terme di Saturnia nata nel 1919, scoprire le nuove camere appena ristrutturate, assaporare il menu degustazione dedicato al centenario e dedicarsi il celebre fango di Saturnia maturato in acqua termale.

Terme di Saturnia inaugura 20 nuove camere, eleganti suite e Comfort Plus in cui si celebra un interior design dal fascino decorativo classico interpretato in chiave moderna: l’arredo si mescola ad un repertorio di complementi, accessori ed oggetti che hanno un comune denominatore, la ricerca. Le nuove camere sono infatti state realizzate secondo il concetto di toscanità moderna e arredate con oggetti di design dalla forte caratterizzazione, come il pattern riportato sui tessuti che decorano alcuni degli elementi di arredo, disegnato in esclusiva per Terme di Saturnia.

Progettate seguendo il concept design che esalta il senso dell’arrivo, il senso del luogo e di un’accoglienza elegante, le nuove camere sono impreziosite dall’importanza del “fatto a mano” e esprimono un mood classico e naturale interpretando il linguaggio decorativo antico romano nei dettagli, per creare una narrativa legata al territorio e alla storia italiana senza tempo. I colori scelti sono ispirati ai colori del paesaggio maremmano.