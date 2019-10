L’Almanacco del Giunco: oggi sono nati i Puffi e il primo iPod. E non solo

GROSSETO – Mercoledì 23 ottobre, san Giovanni da Capestrano, accadeva oggi:

42 a.C. – Guerra civile romana: seconda battaglia di Filippi – L’esercito di Bruto viene sconfitto in modo decisivo da Marco Antonio e Ottaviano. Bruto si suicida

424 – Valentiniano III è nominato cesare all’età di cinque anni a Tessalonica

425 – Valentiniano III è nominato augusto dell’Impero romano d’Occidente all’età di sei anni a Roma

1086 – Battaglia di al-Zallaqa: l’esercito del signore almoravide Yūsuf Ibn Tāshfīn sconfigge l’esercito di re Alfonso VI di León

1520 – Carlo V viene incoronato imperatore nella cattedrale di Aquisgrana

1644 – Battaglia navale di Fehmarn nell’ambito della Guerra di Torstenson. Nella quale la flotta svedese sconfigge quella danese

1739 – Il primo ministro britannico, sir Robert Walpole, dichiara con riluttanza guerra alla Spagna: scoppia la guerra anglo-spagnola

1812 – Claude François de Malet, un generale francese, inizia una cospirazione per rovesciare Napoleone Bonaparte, sostenendo che l’Imperatore morì in Russia e che lui era ora il comandante di Parigi. De Malet venne giustiziato il 29 ottobre

1863 – Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano

1864 – Guerra di secessione americana: battaglia di Westport – Le forze dell’Unione del generale Samuel Curtis sconfiggono le truppe confederate del generale Sterling Price a Westport, nei pressi di Kansas City

1867 – Scontro di Villa Glori: 76 volontari italiani vengono sconfitti da 300 carabinieri svizzeri dell’esercito pontificio; muore Enrico Cairoli

1911 – Primo impiego dell’aeroplano in guerra: un pilota italiano decolla dalla Libia per una ricognizione sulle linee turche durante la guerra italo-turca

1915 – Suffragio femminile: a New York, 25.000-33.000 donne marciano lungo la Quinta strada per chiedere il suffragio universale

1929 – Grande depressione: dopo un costante declino nel mercato azionario, successivo al picco raggiunto a settembre, la borsa di New York inizia a mostrare segni di panico

1941 – Seconda guerra mondiale: Georgij Konstantinovič Žukov assume il comando dell’Armata Rossa e guida gli sforzi per fermare l’avanzata tedesca in Russia

1942 – Seconda guerra mondiale: inizia la seconda battaglia di El Alamein – Ad El Alamein, in Egitto, le forze britanniche iniziano una grande offensiva contro le forze dell’Asse

1944 – Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia del Golfo di Leyte – La più grande battaglia navale della storia inizia nel Golfo di Leyte. Sul fronte orientale, l’Armata Rossa, entra in Ungheria

1956 – Migliaia di dimostranti ungheresi protestano contro le influenze e l’occupazione sovietica della loro nazione (la Rivoluzione ungherese verrà stroncata il 4 novembre)

1958 – Viene pubblicato la serie a fumetti I Puffi di Peyo

1965 – Guerra del Vietnam: Operazione Silver Bayonet – Inizia una nuova operazione congiunta di forze statunitensi e sudvietnamite, per cercare di distruggere le forze nordvietnamite presenti nella Provincia di Pleku

1973 – Scandalo Watergate: il presidente statunitense Richard Nixon accetta di consegnare le registrazioni audio delle conversazioni tenute nella sala Ovale riguardanti lo scandalo

1983 – Guerra civile libanese: la caserma dei Marine statunitensi a Beirut viene colpita da un camion-bomba, 241 morti. Anche la caserma francese viene colpita nella stessa mattina, qui i morti sono 58

1992 – Akihito diventa il primo Imperatore del Giappone a mettere piede sul suolo cinese

1993 – Una bomba dell’Ira, diretta a colpire il vertice dell’Uff, esplode prematuramente in una pescheria di Shankill Road, a Belfast, causando la morte di 9 civili protestanti e di uno dei due uomini dell’Ira

1998 – Conflitti arabo-israeliani: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Yasser Arafat raggiungono l’accordo sul programma “terra in cambio di pace”

2001

– In Irlanda del Nord, l’Ira inizia il disarmo dopo i colloqui di pace incoraggiati dal presidente statunitense Bill Clinton

– Lancio della prima versione dell’Apple iPod

2002 – Crisi del teatro Dubrovka a Mosca: ribelli ceceni assaltano il teatro della Casa della Cultura a Mosca, prendendo in ostaggio oltre 800 persone

2007 – Lancio della missione STS-120 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con il Node 2 (Harmony) e con a bordo anche l’italiano Paolo Nespoli

2011

– Terremoto di magnitudo 7,3 in Turchia, ad Ankara. Oltre 500 i morti e oltre mille feriti

– A Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale: dopo aver perso il controllo della sua moto, viene colpito dai sopraggiungenti Edwards e Rossi che non hanno avuto modo di evitarlo, subendo traumi a collo, testa e torace.

