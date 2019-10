“Immagini e parole”: ecco il progetto per i giovani contro le discriminazioni

GAVORRANO – Il cinema è un potente strumento di comunicazione, persuasione ed educazione, rappresentando nello stesso tempo un’occasione di evasione e di riflessione. Il progetto, dal titolo “Immagini e parole” è promosso dalla commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano in collaborazione con l’associazione culturale Officina Hermes di Gavorrano.

Esso si propone due obiettivi principali: avvicinare i ragazzi al mondo del cinema con un approccio ludico e creativo; far riflettere su come la discriminazione legata all’identità sessuale abbia mille facce diverse, che vanno dalla violenza fisica, più riconoscibile, a quella psicologica e mentale, più subdola ma altrettanto distruttiva.

E’ rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni. Il progetto è articolato in 20 incontri di circa due ore ciascuno, in orario pomeridiano, a partire da martedì 29 ottobre e fino a sabato 21 marzo 2020.

Il tutoraggio è affidato a Linda Bartalini, operatrice socioculturale, mentre le lezioni di cinema e il montaggio del video finale sono affidati a Lanfranco Stefanelli, regista e docente di storia del cinema, e ad Antonio Iacono, operatore e video editor.

Le lezioni di cinema saranno articolate in momenti di visione e di analisi di film e in momenti pratici di apprendimento del linguaggio cinematografico e di messa in opera delle tecniche di ripresa video. Verrà prodotto un video finale, che sarà realizzato con il contributo di tutti i partecipanti, organizzati in una vera e propria troupe cinematografica.