Grosseto, città più calda d’Europa. Battuto il record di sempre. Ma domani cambia tutto

GROSSETO – Il 21 ottobre 2019 sarà ricordato come il giorno della temperatura record per la città di Grosseto. Secondo i dati ufficiali diffusi anche dal profilo Twitter ufficiale del Consorzio Lamma della Regione Toscana, nel capoluogo maremmano, lunedì scorso, si sono registrati 28 gradi centigradi come temperatura massima.

Si tratta della temperatura più alta mai registrata nella terza decade di ottobre a Grosseto. Un record assoluto che è stato oggetto anche di analisi e commenti a livello internazionale da esperti meteorologi. Il precedente record era stato registrato nel 2001 con una temperatura massima di 27,8 gradi centigradi.

Un record che rispetto al giorno del 21 ottobre ha portato Grosseto ai vertici della classifica delle città più calde d’Europa. Una temperatura che lunedì scorso è stata registrata soltanto in Maremma e nella cittadina ungherese di Adony, mentre sempre nello stesso giorno valori superiori a 27 gradi sono stati rilevati soltanto in Austria, nelle città di Leibnitz e Graz.

#meteo #toscana #temperature #wikiclima ieri 28 gradi a grosseto (AM) e RECORD di temperatura più alta per la terza decade di ottobre. Oggi rischiano di saltare i precedenti record di caldo per la terza decade di ottobre anche a #firenze e #pisa. — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) October 22, 2019



Un’estate improvvisa, arrivata ad estendersi fino alla fine di ottobre con giornate di sole e caldo che spingono i più appassionati ancora verso le spiagge della Maremma come testimoniano tante foto pubblicate in questi giorni sui social network. Un’estate allungata, ma non infinita perché proprio domani è attesa una ondata di maltempo già classificata dal centro funzionale della Regione Toscana come un’allerta meteo “arancione” e potenzialmente pericolosa. Per questo molti sindaci hanno deciso per domani di chiudere le scuole: Allerta meteo, scuole chiuse domani: ecco in quali comuni.