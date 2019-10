Cosa fare durante l’allerta meteo e in caso di alluvione: i consigli della Protezione civile

GROSSETO – Dopo tanti giorni di caldo per domani arriva la prima vera ondata di maltempo dell’autunno. La Regione ha emesso allerta meteo arancione per la zona sud della Toscana e sono previste “piogge diffuse e temporali, localmente di forte intensità, in particolare nelle zone meridionali e sull’Arcipelago” specie per le zone a sud (costa, bacini di Fiora, Albegna e Ombrone Grossetano e isole dell’Arcipelago). Una situazione, che come purtroppo sappiamo bene in maremma, può essere anche di grande pericolo.

Per questo la Protezione civile, in passato, ha anche emesso un vademecum sui comportamenti da adottare in caso di alluvione.

Cosa fare durante l’allerta:

• Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e sulle misure adottate dal tuo comune

• Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.

• Proteggi i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.

• Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.

• Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.

• Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti.

• Verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta o che sia aperta.

Cosa fare durante l’alluvione se sei in un luogo chiuso:

• Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita.

• Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

• Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.

• Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.

• Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani e piedi bagnati.

• Non bere acqua del rubinetto potrebbe essere contaminata.

• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

• Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Cosa fare durante l’alluvione se sei all’aperto:

• Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

• Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

• Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti..

• Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causare lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.

• Evita sottopassi, argini, ponti: sostare transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

• Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Cosa fare dopo l’alluvione:

• Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc…

• Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze.

• Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e cedere.

• Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico.

• Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati se le reti fognarie, le fosse biologiche o i pozzi non siano danneggiati.

• Prima di bere l’acqua del rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.

Campagna: Io non rischio: iononrischio.protezionecivile.it/