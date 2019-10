Contributi per le nuove attività imprenditoriali: ecco il bando

GAVORRANO – E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gavorrano il bando per la richiesta di concessione di contributi destinati a nuovi insediamenti di attività produttive nel nostro territorio avvenute nell’anno corrente o di imminente realizzazione, ovvero con iter burocratico avviato ed in corso di definizione.

Scadenza del bando 11 novembre alle 12.

“Si tratta di un contributo che l’amministrazione comunale – spiega il sindaco Andrea Biondi – vuol dare per sostenere il tessuto socio economico delle nostre comunità, infatti siamo certi che dietro ogni attività produttiva non solo si cela il mantenimento in dignità del proprio nucleo familiare, ma anche speranze, progetti e sogni di cittadini legati al proprio territorio di nascita o adozione, senza dimenticare la valenza sociale che molte attività svolgono nei nostri piccoli centri urbani per la vitalità e l’aggregazione a sostegno del vivere in dignità nella comunità”.

QUI IL BANDO