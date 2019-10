Bonus idrico, riaperti i termini: ecco come fare per ottenerlo

MAGLIANO IN TOSCANA – Il Comune di Magliano ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per concessione del bonus sociale idrico integrativo in favore delle utenze deboli per l’anno 2019.

Potranno essere presentate le domande per le utenze domestiche per i residenti residenti dirette o indirette – quelle cioè condominiali- da parte di persone appartenenti a nuclei familiari con un indicatore Isee inferiore ad € 8.380,35 elevabile fino a 20mila in presenza di particolari condizioni. Le domande di partecipazione, compilate su appositi modelli e complete della documentazione richiesta, dovranno giungere all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il giorno 22 novembre 2019 -farà fede unicamente la data di arrivo al Protocollo.

“Si tratta di un’opportunità importante per tutte quelle famiglie che vivono un periodo di difficoltà economica – affermano il sindaco Diego Cinelli e la vice con delega al sociale Mirella Pastorelli- L’amministrazione è pronta a fare la propria parte al fianco dei cittadini, dunque l’invito è a chi dovesse rientrare nei parametri richiesti a partecipare al bando, ricordando che gli uffici sono sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta”.

Tutta la documentazione consultabile e scaricabile dal sito internet www.comune.magliano-in-toscana-gr.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”-“Bandi di concorso”. Per le informazioni possono essere contatti i numeri telefonici 0564 593440 oppure 593431.