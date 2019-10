Associazione per il bambino in ospedale cerca volontari. Come partecipare

GROSSETO – L’Abio, Associazione per il bambino in ospedale, cerca volontari. Venerdì 25 ottobre alle 16, nella sala Pegaso della Provincia in piazza Dante si terrà il primo incontro del corso di formazione composto da cinque incontri in aula e 60 ore di tirocinio. Verranno illustrate la struttura, gli scopi, le attività dell’associazione e i requisiti del volontario Abio.

L’associazione è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia. Abio Grosseto è ormai una realtà consolidata e presente quotidianamente da 15 anni all’interno del Misericordia, per essere sempre accanto ai bambini e vicino ai genitori.

Per maggiori informazioni si può contattare ABIO al numero 389 9259189