Allerta meteo, scuole chiuse domani: ecco in quali comuni

GROSSETO – Il centro funzionale regionale ha emesso avviso di allerta meteo di colore arancione dalle 10 alle 23.59 di giovedì 24 ottobre per rischio idrogeologico e temporali forti. Per questo alcune amministrazioni comunali stanno considerando l’idea di chuedere le scuole.

Ecco i Comuni nei quali saranno chiuse le scuole domani: Grosseto, Follonica, Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Scarlino, Capalbio.

Il primo provvedimento è quello del sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli, che, «vista l’annunciata allerta meteo arancione per il maltempo dalle 10 alla mezzanotte di giovedì 24 ottobre, ha disposto la chiusura delle scuole su tutto il territorio comunale».

Stessa scelta anche per Manciano: «A seguito dell’allerta meteo arancione diramata oggi mercoledì 23 ottobre, il sindaco di Manciano Mirco Morini comunica che domani giovedì 24 ottobre nel territorio di Manciano tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Il Cfr Toscana ha emesso, infatti, l’allerta meteo arancione per temporali e rischio Idrogeologico – idraulico reticolo minore dalle ore 10 alla mezzanotte di domani giovedì 24 ottobre. La popolazione sarà tenuta in costante aggiornamento anche attraverso il servizio di Alert System».

Scuole chiuse domani a Grosseto. Lo afferma lo stesso sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che in una nota fa sapere della decisione presa rispetto all’allerta meteo di domani: «Le scuole di ogni ordine e grado – si legge così nella note del Comune di Grosseto – saranno chiuse domani (giovedì 24 ottobre) a causa dell’allerta meteo di livello ‘arancione’ emessa dalla Regione Toscana per rischio di temporali forti dalle 10 alle 23.59 di giovedì 24 ottobre. L’ordinanza di chiusura delle scuole interesserà tutto il territorio comunale di Grosseto».

Scuola chiuse anche ad Orbetello come conferma il sindaco Andrea Casamenti, e anche a Pitigliano e Sorano come ci hanno detto i primi cittadini Giovanni Gentili e Pierandrea Vanni.

In questi minuti è arrivata anche la notizia che le scuole saranno chiuse anche nel Comune di Monte Argentario su disposizione del sindaco Franco Borghini.

Il sindaco Francesca Travison ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Scarlino per giovedì 24 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione. La Protezione civile regionale ha comunicato infatti che dalle 10 fino alle 23.59 di domani, giovedì 24 ottobre, in provincia di Grosseto sono previsti temporali forti.

Anche il sindaco Settimio Bianciardi ha disposto la chiusura delle scuole nel Comune di Capalbio.

Scuole chiuse anche nel Comune di Follonica come deciso dal sindaco Andrea Benini.