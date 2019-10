FIRENZE – Toscana interessata domani, giovedì 24 ottobre , da un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e temporali, localmente di forte intensità, in particolare nelle zone meridionali e sull’Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione, con validità dalle ore 10 fino alla mezzanotte di domani, 24 ottobre, per le zone a sud (costa, bacini di Fiora, Albegna e Ombrone Grossetano e isole dell’Arcipelago). Emesso inoltre un codice giallo, sempre per domani e valido per la stessa fascia oraria, per temporali forti nelle zone settentrionali e centrali (Lunigiana, Garfagnana, Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, bacino del Serchio e Valdichiana) e per vento e mareggiate per costa maremmana e Arcipelago.

Domani, giovedì 24 ottobre, è atteso un peggioramento con piogge sparse di debole-moderata intensità fino alla prima parte della mattina. Successiva intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse e temporali a partire dall’Arcipelago e dalla costa in estensione alle zone interne nel corso del pomeriggio. In serata residue piogge, localmente a carattere di rovescio o temporale sulle zone meridionali. I temporali potranno risultare localmente persistenti su Arcipelago e zone sud-occidentali e associarsi a forti rovesci, frequenti fulminazioni, colpi di vento e grandinate. Possibilità di isolati temporali anche nelle zone più interne con colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Sempre per domani, previste forti raffiche di Scirocco su Arcipelago e zone costiere centro-meridionali con mare molto mosso o localmente agitato.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.