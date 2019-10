80 famiglie senz’acqua calda: il Comune mette a disposizione le docce del palazzetto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia mette a disposizione il palazzetto dello sport di casa Mora per tutti quei cittadini residenti in via Maestrale, via di Ponente, via delle Formiche, via Grecale, Via Isolabella, via Giannutri, parte di via Montecristo e parte di via Ansedonia (tra via Capraia e via Sardegna) che avessero bisogno di farsi una doccia calda.

La decisione è stata presa a seguito del prolungarsi dei lavori «A seguito della perdita sulla rete idrica che ha causato infiltrazioni di acqua nella condotta del gas – afferma Toscana Energia -, i lavori di ripristino del servizio sono risultati particolarmente complessi e difficoltosi, data la straordinarietà dell’intervento. L’azienda comunica che i lavori andranno avanti ininterrottamente nelle prossime ore fino alla risoluzione delle criticità che attualmente comprendono circa 80 utenze».

L’orario di apertura delle docce, per chi avesse bisogno è la mattina in orario 7,30-9,30 e il pomeriggio 18,00 -20,00 per il periodo necessario.