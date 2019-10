Vincenzo Lembo e Cristina Gamberi del Marathon Bike ancora protagonisti con ottimi risultati

GROSSETO – Vincenzo Lembo e Cristina Gamberi protagonisti per il Marathon Bike nel fine settimana appena concluso. Subito prestazioni di peso per il ventisettenne Lembo, nuovo acquisto della squadra grossetana, che dopo la prima uscita con tanto di vittoria alla “Insieme in Rosa” di Castiglione della Pescaia, si piazza al secondo posto alla XXV Half Marathon di Salerno. Solo nel finale l’ex campione italiano dei 1500 metri Gilio Iannone, piega l’atleta di Avellino , che vestiva nell’occasione i colori della squadra Fidal a.s.d. Running. Lembo oltre al secondo posto, mette in bacheca uno straordinario tempo di 1h09’38” che lo proietta tra i migliori specialisti di quest’anno nella mezza maratona. Da segnalare gli ultimi 10 chilometri corsi in appena 32’40, tempo da applausi. Una crescita esponenziale se si considera che il suo precedente primato in mezza maratona risaliva a marzo di quest’anno, quando a Milano fermò il crono dopo 1h11’18”.

L’altro risultato di rilievo per il Marathon Bike è arrivato alla Ecomaratona del Chianti, nella 13 chilometri, dove Cristina Gamberi si è piazzata terza assoluta e prima di categoria, tra le 391 donne arrivate al traguardo. Buono il tempo di 1h03’58” fatto registrare dall’atleta di Ribolla. Prima di lei solo Pina Deiana che ha chiuso in 58 minuti e 37 secondi e Sara Cortona, che terminava la sua prova dopo 1h02’56”. Per il Marathon Bike a Castelnuovo Berardenga, buone anche le prove di Alessandro Milone nella maratona, Bruno Dragoni, Roberto Salvadori, Machetti Massimo e la ultramaratoneta Elena Rossi, nella mezza maratona.