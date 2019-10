Sciopero nazionale: disagi nei servizi sanitari. Ecco quando

GROSSETO – E’ previsto per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre lo sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici e privati proclamato dalle associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS e USI-CIT. L’Asl Toscana sud est si scusa per eventuali disagi agli utenti che potrebbero verificarsi, nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena, in base alle adesioni dei dipendenti. Saranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza.